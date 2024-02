Francia | l’aborto diventa un diritto sancito dalla Costituzione

In Francia è arriva to il primo Sì per inserire nella Costituzione l’aborto come “libertà garantita ”. La sera del 30 gennaio infatti, l’Assemblée Nationale ha ... (ilfattoquotidiano)

Francia, Senato dà via libera al diritto all'aborto nella Costituzione: decisione storica: In Francia il Senato ha dato il via libera all'iscrizione del diritto all'interruzione volontaria di gravidanza nella Costituzione. Una decisione storica e non scontata, vista la maggioranza di ...tg24.sky

Vogliamo la parità di genere: 8 obiettivi per l’8 marzo: Bisogna agire subito, perché sono ancora tanti i diritti negati alle donne. Ecco 8 obiettivi per l'8 marzo, per una vera parità di genere.donnamoderna

Francia: inflazione armonizzata rallenta al 3,1% a febbraio: L’inflazione della Francia rallenta al 3,1% a febbraio (dato armonizzato preliminare) dal 3,4% del mese precedente ...borse