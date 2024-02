Francia | arriva il sì del senato perché l’aborto sia una “libertà” garantita dalla Costituzione

Un morto e almeno 90.000 case rimaste senza corrente elettrica in Francia per il passaggio della Tempesta Louis , con venti oltre i 100 km/h. Secondo gli ... (leggo)

In Francia è arrivato il primo Sì per inserire nella Costituzione l’aborto come “libertà garantita”. La sera del 30 gennaio infatti, l’Assemblée Nationale ha ... (ilfattoquotidiano)