Francesco Panarella | l’attore di “Mare Fuori” parla del bullismo

(Di giovedì 29 febbraio 2024)interpreta il ruolo di Cucciolo nella serie di successo. Il personaggio, come molti telespettatori sanno, è segretamente omosessuale, ed entra in IPM con il fratello piccolo Micciarella (interpretato da Giuseppe Pirozzi). Dopo aver maturato l’ambizione di diventare uomo di camorra, decide di ribellarsi dai pregiudizi rivelando il suo orientamento sessuale., classe 2001 nato a Napoli, racconta del suo debutto sul piccolo schermo a Fanpage.it. Egli rivela che la recitazione è stata la sua ancora di salvezza e confessa di aver subitoquando era più piccolo.e il: le parole ...

Francesco Panarella è l'attore che interpreta il ruolo di Cucciolo in Mare Fuori 4. A Fanpage.it ha raccontato l'importanza del suo personaggio nella sua ... (fanpage)

Francesco Panarella: «La storia di Cucciolo in Mare Fuori Basta dire “amore omosessuale”: è solo amore»: Il giorno in cui il mondo di Francesco Panarella ha cominciato a crollare coincide con quello in cui ha scoperto di soffrire del morbo di Kienbock, una malattia rara che ha rischiato di interrompere ...vanityfair

Mare Fuori 4 : cosa è successo nel quinto e sesto episodio: Questioni di scelte e Ragazzi fuori: sono questi i titoli del quinto e sesto episodio della quarta stagione della serie dei record. Ecco cosa vi siete persi ...vanityfair

Francesco Panarella e il morbo di Kienbock: “Recitare mi ha salvato la testa”: Reduce dal successo del suo personaggio nella terza e quarta stagione di "Mare Fuori", Francesco Panarella ha raccontato del morbo di Kienbock.gay