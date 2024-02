FOTO Violento scontro tra due auto a Benevento | feriti in ospedale

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: < 1 minuto Incidente stradale con duequesta mattina a Piano Cappelle. A scontrarsi due: un Evo gruppo Dr e una Lancia Y, con la prima che è andata a sbattere contro le cancellate di un’attività commerciale, per poi concludere la sua corsa in una cunetta. Ancora da chiarire la dinamica del sinistro. Alla guida dellavettura Evo un uomo, mentre alla guida della Lancia Y una donna 37enne nata a Napoli ma residente a San Giorgio del Sannio insieme alla sorella. Sul posto la Polizia Municipale per effettuare i rilievi e il personale del 118. I duesono stati trasportati inper accertamenti. L'articolo proviene da Anteprima24.it.