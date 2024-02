FOTO Dal cuore di Antonia Godas alla nuova speranza

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl Foyer del Teatro Carlo Gesualdo di Avellino per una sera allestito a “ristorante” per una cena di beneficenza. Quella promossa dall’Associazione “Totalife Onlus” nata per volontà della famigliain ricordo di una delle figlie,, strappatavita giovanissima da una terribile malattia. Una “chiarity dinner” che ha registrato il tutto esaurito graziepresenza di professionisti, imprenditori e aziende che hanno voluto contribuire a uno dei tanti progetti che l’Associazione sta realizzando in particolare in Kenya per aiutare le persone più sfortunate di noi. “Acqua, Aria, Terra e”, il nome scelto per la serata è stata curata da Oasis Sapori Antichi Vallesaccarda-Stella Michelin, con il patrocinio del Comune di Avellino e decine di sponsor, da ...