(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il meteorologo Lorenzo Tedici all'Adnkronos: "Previste piogge torrenziali a nord ovest, poi anche in Toscana e Sardegna" "Fine settimana ancora caratterizzato dal. Oggi, ultimo giorno di febbraio, temporali forti dalla Sicilia alla Calabria che si stanno spostando verso il centro e torneranno anche al nord, già alluvionato in questi giorni". Così all'Adnkronos il meteorologo

Il dipartimento della Protezione civile ha emesso per la Puglia l’ allerta on validità dalla prossima mezzanotte per ventiquattro ore. Si prevedono ... (noinotizie)

Forte maltempo e ciclone sull'Italia, domenica "un metro e mezzo di neve sulle Alpi": "Fine settimana ancora caratterizzato dal maltempo. Oggi, ultimo giorno di febbraio ... "Domenica sarà la giornata peggiore, arriva un ciclone Forte ed è previsto un metro e mezzo di neve fresca sulle ...adnkronos

Allarme nubifragi in Italia, in Veneto chiesto lo stato di crisi. Allerta anche in Emilia e Piemonte: Il maltempo prosegue, tanto che la Protezione Civile ha diramato l’allerta gialla in 15 regioni a partire da giovedì 29: ci si aspetta rovesci diffusi e di Forte intensità, temporali e fulmini, ...blitzquotidiano

maltempo in tutta la Capitanata: fino alle 23 allerta meteo per temporali, vento e rischio idrogeologico: La Protezione Civile ha diramato un nuovo bollettino di criticità regionale per vento, temporali rischio idrogeologico, che interesserà la Capitanata e il resto della regione fino alle 23 del 29 ...foggiatoday