Formula Uno | qualifiche Gp del Bahrain | tv | streaming | pronostico

(Di giovedì 29 febbraio 2024)Uno,Gp del: parte il Mondiale con la prima prova della stagione. Ecco il nostroper leFinalmente. Perché non vedevamo l’ora. Si alza il sipario in questo weekend sul Mondiale diUno, con la prima gara in programma sabato 2 marzo (per rispettare il mese del Ramadan) in. Anche la settimana successiva, in Arabia Saudita, si correrà di sabato, quindi state sempre attenti alle date. Ma questo è un altro discorso, adesso si pensa a correre. Con una sola certezza. La Red Bull di Verstappen (Lapresse) – Ilveggente.itIl favorito numero uno indiscusso è Max Verstappen, che dentro la sua Red Bull anche nei test ha dato spettacolo. Inoltre il passo gara è qualcosa di clamoroso, visto che rischia anche di dare un ...

