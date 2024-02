Formula 1 | Verstappen | “Non è andata male | ci concentriamo solo su noi stessi”

Era scontato: la Red Bull di Verstappen resta la più forte di tutti. Ma in casa Ferrari il salto in avanti rispetto alla scorsa stagione è sicuramente ... (ilfattoquotidiano)

F1, GP Bahrain - La Mercedes vola nelle Prove Libere 2, Verstappen solo 6°. Ferrari poco lontana: La Red Bull non domina, almeno per ora, la classifica. Verstappen solo sesto, ma con un buon passo gara. La Ferrari chiude 4a con Sainz e 9a con Leclerc, ma non lontana dagli avversari sul long run.eurosport

F1 GP Bahrain, libere 2: Mercedes avanti con Hamilton e Russell. Ferrari, Sainz è 4°: Le due W15 del team di Toto Wolff brillano sul giro secco. La Red Bull si difende con Max Verstappen (6°), che sembra avere un ottimo ritmo. In casa rossa non brilla Leclerc, solo 9° ...gazzetta

Verstappen dopo le libere in Bahrain: "Non è andata male, siamo tutti vicini". VIDEO: Max Verstappen ha chiuso al 6° posto la prima giornata di libere di Sakhir, procurando qualche campanello di allarme in casa Red Bull: "Siamo tutti molto vicini, non è andata male. Non sappiamo cosa ...sport.sky