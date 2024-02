Formula 1 | Hamilton | “Uno shock essere in alto | ma serve frenare l’entusiasmo”

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Le parole dello scudiero della Mercedes Lewisdopo la prima giornata di prove libere sul circuito del Bahrain: “È unovederci così in, ma per ora va bene così. Non facciamo, però, il passo più lungo della gamba. Penso che il nostro passo sul long run non sia vicino alla Red Bull mentre siamo più vicini sul giro secco. Credo che saremo in lotta, ma è troppo presto per dirlo, ma siamo più o meno lì con Ferrari e forse Aston e McLaren. Saremo vicini, saremo in battaglia, ma credo che se Max sarà davanti andrà via come fatto negli ultimi anni. Non dobbiamo farci trasportare dal, come passo qualifica siamo andati molto forte, però dobbiamo ancora capire perché siamo andati così bene, è andata al di là delle nostre aspettative. Ma sul long run Max è ancora davanti a noi, mentre eravamo molto ...