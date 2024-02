Formula 1 | Gran Premio del Bahrain 2024 | Diretta Esclusiva Sky e Streaming NOW

Leggi tutta la notizia su digital-news

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Tempo di ripartenza per la1 su Sky e insu NOW. Da oggi e sino a sabato 2 marzo, appuntamento incon il primo appuntamento della stagione: ildel. Mercoledì, si entra subito nel vivo, con la conferenza stampa dei piloti inalle 13.30. Venerdì è già tempo di qualifiche, con Carlo Vanzini, Marc Gené e Roberto Chinchero a commentarela prima caccia alla pole dell’anno a partire dalle 17.Sabato la gara,con il semaforo verde che alle 16 darà il via al primo appuntamento di una stagione che si preannuncia adrenalinica. Il weekend delsarà tutto da vivere su Sky Sport Uno, Sky Sport F1, Sky Sport 4K, insu NOW. Sul circuito ...