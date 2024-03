Formula 1 al via in Bahrain di sabato Tutti i GP su Sky | in diretta su Tv8 solo le 2 gare italiane

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Il calendario del Mondiale 2024 di1 (US Sky) Riparte la stagione di1, eccezionalmente di. Ad aprire il Mondiale 2024 sarà il Gran Premio delil 2 marzo; dianche la seconda gara della prossima settimana in Arabia Saudita. Non si corre di domenica per rispettare il Ramadan, mese sacro per la cultura islamica. Per il resto, non cambia la programmazione, che anche quest’anno vedrài GP in onda su Sky, con Tv8 che garantirà lain chiaro soltanto delledi Imola e Monza. Mondiale 2024 di1: la squadra di Sky Sport La voce di Carlo Vanzini sarà ancora la colonna sonora dei GP su SkySportF1. Al suo fianco in telecronaca Marc Genè, anche per gli aggiornamenti live dal box ...