Formigoni riappare in pubblico dopo la pena | “A fine aprile dirò se corro alle Europee L’ineleggibilità? Ci stiamo lavorando”

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Una candidatura? “Lo, mancano ancora due mesi. Ma state tranquilli che lourbi et orbi“. Il 73enne Robertoa un eventoaver scontato la condanna a cinque anni e sei mesi per corruzione per il caso Maugeri-San Raffaele. E conferma di voler tornare a impegnarsi in Forza Italia: “Non c’è soluzione di continuità perché la politica è sempre stata la mia passione, e continua a esserlo”, dice ai cronisti di Repubblica e Corriere a margine di una serata organizzata in Brianza da Jacopo Dozio, consigliere regionale di azzurro in Lombardia. Dallo scorso anno si rinno le voci di una sua corsaelezioni comunitarie di ...