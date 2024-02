Formia Consiglo comunale | dagli studenti dell’istituto “Mattej” alla Carta Tutto Treno | ma anche viabilità e acquacoltura

Rigenerazione urbana e recupero edilizio, via libera anche a Formia: "Arriva a conclusione, dopo lungo iter di approvazione e con il beneplacito regionale, l’art. 5 della Legge regionale n. 7 del 18 luglio 2017, n. 7 ...h24notizie

Mozione pendolari, voto rinviato a Formia. Villa attacca: “Sudditanza verso Mitrano”: “Avevamo appena finito… eppure la maggioranza di Formia, per sudditanza verso il loro rappresentante in consiglio regionale, nonché presidente della commissione Trasporti in regione, Cosmo Mitrano, ...h24notizie

Formia / Viabilità, le associazioni scrivono: “progettualità condivisa, no al monta e smonta”: Formia – “Sul tema della viabilità è indispensabile evitare conflitti precostituiti, che finiscono per provocare il cosiddetto ‘monta e smonta’ tra amministrazioni che si alternano. Nel 2000 la pedemo ...temporeale.info