Folle inseguimento contromano a Rimini | presi tre banditi

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 – Unacorsa sulla Statale 16: l’auto dei fuggitivi che procede a zigzag nel traffico, tagliando la strada alle altre vetture, passando con il rosso o percorrendo dei tratti, mentre alle spalle due Volanti della polizia di Stato si lanciano all’. Il tutto, per fortuna, si è concluso senza incidenti o feriti (fatta eccezione per un poliziotto finito in pronto soccorso per lesioni di lieve entità), grazie anche alla prontezza degli agenti che sono riusciti ad intercettare il terzetto di malviventi, fermandoli prima che andassero a sfracellarsi contro qualcuno o qualcosa. In manette sono finiti tre giovani nomadi di età compresa tra i 26 e i 34 anni, difesi dagli avvocati Ninfa Renzini e Bruno Salernitano: a bordo della loro auto, una Alfa Romeo, rubata qualche giorno ...

