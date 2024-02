Fiumicino | il sindaco Baccini premia Edoardo Giordan e Alessio Pensieri | atleti delle Fiamme oro

Leggi tutta la notizia su ilfaroonline

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024-ti questa mattina, in aula consiliare, glioro, campione paraolimpico di scherma e, promessa del Rugby. IlMario, il Presidente del Consiglio Roberto Severini e l’Assessore Federica Poggio, hanno donato loro una targa come riconoscimento per i successi ottenuto finora. “L’Assessore allo Sport e Cultura ,Federica Poggio è da poco stata incaricata in un ruolo centrale per la nostra città e lo sta svolgendo nel modo giusto, promuovendo il vero patrimonio di cui dispone il nostro territorio: il campitale umano. – sottolinea ildurante lazione – ...