FiPiLi | incidenti e maxi code | giornata da incubo

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Di nuovo una, quella di ieri, in trappola nell’inferno della, dove tra le tante magagne si sconta anche la mancanza di adeguate corsie d’emergenza. Si è cominciato ieri mattina poco dopo le 8: duenel tratto tra Montelupo e Scandicci hanno provocato una coda di 12 km, con ripercussioni sugli svincoli della stessa Montelupo e Ginestra. Ciò ha comportato traffico intenso in paese, e sulle arterie verso Firenze come la Ss 67 Tosco Romagnola, la Sp 12 e la Sp 4 Volterrana. Nel pomeriggio nuovo intoppo stavolta verso Livorno, tra Empoli Ovest e San Miniato: un km di coda per incidente e veicolo in avaria. Per un motivo o per l’altro, il tratto Ginestra-Scandicci è ormai un’odissea quotidiana. A farne le spese è soprattutto Montelupo, perché molti automobilisti si riversano sulla statale e sulle provinciali ...

