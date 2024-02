Fiorentina | Nardella sul restyling del ‘Franchi’ | “150 milioni di euro da investire entro il 2026”

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lasi proietta nel futuro con ambizioni sempre più importanti sotto l’aspetto economico e sportivo. Un argomento sempre più caldo è quello deldello stadio Franchi. “I 150dia disposizione del Comune di Firenze per fare ildello stadio Franchi che abbiamo già appaltato, avendo le ditte già al lavoro, devono essere investitiil, anno in cui lapotrà tornare a giocare al Franchi per i 100 anni della sua fondazione. Era il sogno e l’obiettivo di Rocco Commisso e sarà rispettato. Per quell’anno noi faremo già anche la copertura della curva Fiesole con le risorse che già abbiamo. Per completare la copertura mancano pochi soldi e si può tranquillamente farlo nel giro di pochi mesi successivi ...