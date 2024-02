(Di giovedì 29 febbraio 2024) In casasono diverse le situazioni da monitorare in vista della prossima stagione. E fra prestiti e calciatori in scadenza, il prossimo...

Il jolly di Vincenzo Italiano non ha ancora prolungato il proprio contratto in Viola. Si attendono aggiornamenti Giacomo Bonaventura è senza dubbio uno ... (calcionews24)

NAZIONE, Bertoni: "Tocca a Beltran, ma non da punta": L’ex calciatore della Fiorentina, Daniel Bertoni, ha parlato a La Nazione del suo connazionale Lucas Beltran elogiandone le qualità con anche una battuta: “La B maiuscola ...firenzeviola

Fiorentina, il futuro di Italiano è in bilico. Cosa serve per il rinnovo del tecnico: In casa Fiorentina sono diverse le situazioni da monitorare in vista della prossima stagione. E fra prestiti e calciatori in scadenza, il prossimo anno potrebbe.calciomercato

Fiorentina, Il programma di oggi in casa gigliata: Allenamento mattutino previsto per la giornata di oggi al Viola Park. La Fiorentina si ritroverà sul campo del centro sportivo alle ore 11:00, come sempre agli ordini del tecnico ...firenzeviola