Finocchiona Igp | la prima provincia per produzione certificata si conferma Arezzo

(Di giovedì 29 febbraio 2024), 29 febbraio 2024 –sostanzialmente stabile nel 2023 per laIGP rispetto all'anno precedente. Si è registrata una minima flessione nell'insacco rispetto al 2022, con un -0,54%. Sono stati insaccati complessivamente 2,369 milioni di chilogrammi di impasto destinato a essere stagionato e certificato comeIGP, corrispondenti a oltre 850.000 pezzi. Il valore allaper il 2023 è stimato a circa 14,5 milioni di euro, mentre il totale delle vendite sfiora i 25 milioni di euro. Sul fronte dell'export, l'apertura di nuovi mercati, tra cui quello statunitense, rappresenta una sfida chiave per il prossimo periodo. Gli incrementi più significativi si registrano nei mercati esteri con la Germania e l'Inghilterra in testa, che nel 2023 aumentano i propri volumi con ...

