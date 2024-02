Final Fantasy 7 Rebirth è ora disponibile | ecco il trailer di lancio!

(Di giovedì 29 febbraio 2024)mente ci siamo:è orasu PS5 e Square Enix ne ha rilasciato ildi lancio: vediamolo insieme, in questo articolo dedicato L’ultimo giorno di febbraio èmente arrivato, e sappiamo già tutti che cosa significa: lui è qui.mentein esclusiva temporale su PlayStation 5, pronto per essere giocato e vissuto da chiunque abbia già esperito il viaggio di7 Remake in quel lontano 2020. Eravamo in piena pandemia di Coronavirus quando a distanza di un paio di settimane arrivarono sul mercato quel capolavoro di Persona 5 Royal (qui la nostra recensione ...

La recensione di Final Fantasy VII: Rebirth , secondo capitolo della trilogia remake dell'iconico videogioco per Playstation, che arriva in esclusiva su PS5 dal ... (movieplayer)

Final Fantasy 7 Rebirth: come cambiare i personaggi della squadra: Ecco come fare per modificare i membri attivi del party in Final Fantasy 7 Rebirth, così da passare ad altri personaggi. Se state avendo difficoltà nei combattimenti di Final Fantasy 7 Rebirth o, più ...msn

Final Fantasy 8: rivista ha trollato un odiatore del gioco per due anni: Una rivista riuscì a trollare un lettore che odiava particolarmente Final Fantasy 8 per due anni, fino al momento della chiusura. Final Fantasy 8 non è sicuramente il miglior capitolo della serie, ...multiplayer

Final Fantasy VII: Rebirth | Guida ai trofei e al platino: Final Fantasy VII: Rebirth porta con sé in dote ben 61 trofei, di cui 54 di bronzo, 5 d'argento, 1 d'oro e l'immancabile trofeo di platino. Nelle righe che seguono, vi forniremo le indicazioni ...tomshw