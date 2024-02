Fiat | Panda almeno fino al 2027 a Pomigliano | produzione +20%

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di giovedì 29 febbraio 2024)d’Arco (Napoli), 29 feb. (askanews) –continuerà ad essere prodotta ad’Arcoal. Laaumenterà di circa il 20% a partire da metà marzo per soddisfare la domanda dei clienti. A dare l’annuncio, il Ceo die Cmo di Stellantis, Olivier Francois in un evento stampa nello stabilimento campano per presentare l’edizione speciale Pandina. La data di presentazione rende omaggio al lancio della primanel 1980, che fu presentata al Presidente della Repubblica Sandro Pertini. Aoltre la, si producono l’Alfa Romeo Tonale e la Dodge Hornet. Nel 2023 laè aumentata del 30% a quota ...