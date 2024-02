Fiamme in un appartamento in via Buozzi

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Grosseto, 29 febbraio 2024 – Incendio questa mattina in viaa Grosseto: lesono divampate in un. I vigili del fuoco di Grosseto, indossati gli autoprotettori ad aria, sono entrati nell'per verificare che no ci fossero persone coinvolte nell’incendio, che ha coinvolto il piano interrato della villetta. Il rapido intervento ha scongiurato il pericolo che lesi propagassero anche ai piani superiori, già invasi dal fumo. Sul posto anche polizia municipale e 118.

L’incendio si è registrato la notte scorsa in via Federico Borromeo. Da chiarire le cause del rogo. Incendio a Roma – Ilcorrieredellacittà.comIncendio in un ... (ilcorrieredellacitta)

Un incendio in un appartamento al quarto piano di via Caveri, nel quartiere di Sampierdarena, a Genova , ha impegnato cinque squadre dei vigili del fuoco per ... (ilgiornaleditalia)

Incendio a Trucazzano, dal capannone industriale si alza una colonna di fumi inquinanti: pompieri al lavoro: L’incendio è quasi del tutto circoscritto ma la densa colonna di fumo propagatosi a seguito delle Fiamme rende difficili le operazioni di spegnimento. I vigili del fuoco stanno lavorando in totale ...globalist

Incendio in abitazione, in quattro finiscono all'ospedale: tra loro due bambini: VERONA - Quattro persone, due minori e due adulti, sono state trasportate in ospedale per le conseguenze di un incendio divampato a Domegliara, frazione del comune di Sant'Ambrogio di Valpolicella (Ve ...oggitreviso

Incendio di notte in un alloggio. Soccorse tre persone intossicate: Incendio in un alloggio di via De Motis: corto circuito causa Fiamme, tre persone intossicate. Vigili del fuoco salvano anche un gattino intrappolato. Preoccupazione per precedente cedimento in zona.ilgiorno