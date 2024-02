(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 feb. (Adnkronos) – Dopo il completamento dello scavo della galleria naturale di Lonato, avvenuto la scorsa settimana, il ministro delle Infrastrutture, e vicepremier, Matteoha visitato ildi Desenzano del Garda per fare il punto sullo stato di avanzamento dei lavori dellaAlta Velocità/Alta CapacitàEst-, opera che ha raggiunto il 63% della sua realizzazione.Presenti oltre a Matteo, anche Maria Rosaria Laganà, prefetto di, Claudia Maria Terzi, assessore a Infrastrutture e Opere pubbliche della Regione Lombardia, Guido Malinverno, sindaco di Desenzano del Garda, Franco Lombardi, presidente Cepav due, Gianpiero Strisciuglio, amministratore delegato e direttore generale Rfi e Vincenzo Macello, commissario ...

Sorpresa, ma non troppo: la Bestia social di Salvini approda a Ferrovie dello stato. Giuseppe Inchingolo, giornalista pugliese e fondatore della società ... (ilfoglio)

"E’ una buona notizia quella della pubblicazione dello stralcio di gara da 95 milioni di euro per il raddoppio della linea ferroviaria Orte - Falconara, ... (sbircialanotizia)

Il ratto della Roma-Pescara. Meloni scippa a Salvini la ferrovia e promette una pioggia di milioni per l'Abruzzo: A dieci giorni dal voto nella regione, ecco che va in scena il più classico topos di campagna elettorale: il governo che manda soldi al governatore meloniano ...huffingtonpost

Ferrovie: Salvini in sopralluogo a cantiere linea Av/Ac Brescia Est-Verona: Milano, 29 feb. (Adnkronos) – Dopo il completamento dello scavo della galleria naturale di Lonato, avvenuto la scorsa settimana, il ministro delle Infrastrutture, e vicepremier, Matteo Salvini ha ...ilsannioquotidiano

Meloni e Salvini, 720 mln per la Roma Pescara: ma è battaglia sui meriti: Il Cipess stanzia 720 mln in più ai 231 già stanziati per la ferrovia Roma- Pescara e tra la premier Meloni e il ministro Salvini scatta la gara a prendersi i meriti. E questo a 10 giorni dalle ...affaritaliani