Ferragni e Fedez | i retroscena | lui voleva licenziare il manager di Chiara | lei lo ha cacciato di ca

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Continuano a emergere dettagli sulla separazione improvvisa tra, confermata negli ultimi giorni anche dai diretti interessati. Una crisi esplosa dopo la puntata di Muschio Selvaggio che ha visto ospite Marco Travaglio, secondo la ricostruzione fatta da tante testate in queste ore. E che però avrebbe radici molto più profonde. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i problemi erano in realtà iniziati da mesi, con il cantante che da tempo dormiva al piano di sotto, in una stanza vicina allo studio di registrazione, lei al piano di sopra coi bimbi. Il settimanale Oggi, nel numero in edicola da giovedì 29 febbraio, ha riportato gli ultimi, attingendo da fonti vicine all’imprenditrice e al rapper: “Tutto è cominciato a dicembre, dopo lo scandalo del pandoro,...