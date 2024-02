Ferragnez | il porno e l’osceno

Leggi tutta la notizia su nicolaporro

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Raggiunta una veneranda età l’Inattuale si chiede: che cos’è il? È l’al di là del desiderio, l’eccesso di visione portato al parossismo che alla lunga diventa vuoto. Banalmente, quando non tira più. Al contrario,è quanto non dovrebbe essere mostrato, dal greco “fuori dalla scena”. I(ci perdonino i lettori l’orrendo neologismo ma si fa per farsi capire) rappresentano entrambe le categorie, al loro peggio. Essi sono certamente, ci passino i lettori il termine, nella iper-sessualizzazione delle loro immagini ovunque veicolate: nudi, seminudi, mentre mangiano, stanno al gabinetto, si toccano, si strusciano. Manca solo l’amplesso filmato ma lì si scadrebbe nellagrafia. Siamo talmente abituati a vederli mezzi nudi in tutte le pose che non fanno più effetto. Quando ...