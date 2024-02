Ferite o feritoie | quando il dolore ci aiuta a rinascere

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Nuova mostra alla Galleria Papini di Ancona. E’ "" dell’artista anconetana Luciana Loccioni, che sarà inaugurata sabato (ore 18) negli spazi espositivi di via Bernabei, con la presentazione dello storico dell’arte Michele Servadio. "Cos’è la ferita se non quelsilenzioso che lacera dentro, che mette alla prova i ferri del coraggio per andare oltre – scrive Loccioni – Una a fianco all’altra, letracciano il cammino su binari che mai s’incontrano. Segni che narrano sul corpo memorie di abbandono.lasciano aperto un varco di speranza". Anna Maria Alessandrini, presidente dell’Associazione culturale Galleria Papini sottolinea che "Luciana Loccioni si esprime con maestria nell’arte figurativa, nell’informale, nella scultura ed anche nelle varie ...