Femminicidio Sara Buratin | si cerca il compagno nel fiume Possibile la premeditazione

Leggi tutta la notizia su 361magazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024), siilnel. Si valuta laladell’uomo Sono ancora in corso le ricerche di Alberto Pittarello, l’uomo ritenuto il responsabile della morte di, trovata priva di vita dalla madre nella sua abitazione a Bovolenta nel Padovano. Dopo l’allarme lanciato dalla donna, i carabinieri hanno individuato il mezzo dell’uomo nelle acque delBacchiglione. Dell’uomo ancora nessuna traccia, sono in corso le ricerche in ogni direzione, ma non si esclude che l’uomo possa essersi gettato con l’auto nel. A causa del maltempo e delle correnti forti, non ancora è statorecuperare l’auto ...