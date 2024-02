Femminicidi | Elena Cecchettin | “Scendiamo in piazza a Padova per dire basta”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo l’assassinio di Sara Buratin, la sorella di Giulia si unisce all’appello social di Non una di meno e del collettivo Squeert, per manifestare oggi alle 19

8 marzo: Legacoop 'lavoro che include, lavoro che cura': In occasione della ricorrenza dell'8 marzo Legacoopsociali organizza l'iniziativa pubblica "Lavoro che include, lavoro che cura" per celebrare e rivendicare i diritti e il ruolo delle donne. (ANSA) ...ansa

30 anni di attività per Sos Donna, centro antiviolenza di Faenza: tante iniziative per celebrare il traguardo e l’8 Marzo: Era il 1994 quando un gruppo di faentine, in seguito a due Femminicidi avvenuti nel nostro territorio ... e dei primi Centri Antiviolenza in Italia. Se ne parlerà con Elena Magalotti, attivista ...ravennanotizie

Uccise la moglie e la figliastra a fucilate nei giorni della separazione: «Ero umiliato, volevano la villa da 700.000 euro»: In tribunale a Modena il racconto dell'imprenditore Salvatore Montefusco che nel giugno 2023 sparò a Gabriela Trandafir e alla figlia di lei Renata. Si salvò l'altro figlio della coppia. Ai giudici: « ...corrieredibologna.corriere