Fedez | una pesante vittoria Trame oscure ? Cos' hanno fatto sparire

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di giovedì 29 febbraio 2024) “I legali diricevuto una lettera di scuse”. La firma è però di quelle che non ti aspetti, il Codacons. Fra i tanti cheattaccato il cantante in questi mesi, l'Associazione in difesa dei consumatori è stata la più attiva nell'evidenziare possibili comportamenti scorretti. Gli attacchi del Codacons aerano diventati ormai un classico che non faceva più notizia. Il passo indietro, con annesse scuse da parte del presidente Carlo Rienzi, lo sono eccome invece. Non solo questo però. Dal sito del Codacons è stato rimosso il comunicato stampa con il quale si accusavanoe le società della sua famiglia di evasione fiscale e di “”. Una decisione che probabilmente è anche figlia della denuncia presentata in tribunale dopo la diffusione ...