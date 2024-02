Fedez “nullatenente” | il Codacons ritira il comunicato | atto dovuto ma ci scusiamo

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Milano, 29 febbraio 2024 . - Ormai è botta e risposta quasi giornaliero trae il. È stato infatti rimosso oggi dal sito web del, ilstampa con il quale l’associazione accusavae le società della sua famiglia di evasione fiscale e di "trame oscure". La rimozione delstampa del, secondo quanto si apprende da fonti vicine alle società di, che hanno già presentato su tali gravi fatti denuncia in Tribunale, è avvenuta dopo che i loro legali, che avevano intimato altale rimozione, hanno ricevuto una lettera di scuse, a firma dell'Associazione e, per essa, del suo Presidente Carlo Rienzi, nella quale si afferma che non era intenzione del...