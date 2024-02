Fedez | il Codacons si scusa | “Non volevamo accusarlo”

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di giovedì 29 febbraio 2024)ha recentemente ricevuto delle scuse ufficiali dal, associazione per la tutela dei diritti dei consumatori, che lo aveva precedentemente accusato, insieme alle società della sua famiglia, di evasione fiscale e di condotte non lecite attraverso un comunicato stampa ora rimosso dal sito dell’associazione. Gli avvocati dell’artista hanno comunicato che, a seguito della loro richiesta, ilha eliminato il suddetto comunicato e ha inviato una lettera di scuse, firmata dal presidente dell’associazione Carlo Rienzi, in cui si chiarisce che non vi era alcuna intenzione di accusare il rapper di evasione fiscale o di altre condotte illegali.Leggi anche:: “Sono un nullatenente”, scoppia la bufera La controversia era nata quando ilaveva informato, tramite comunicato, di ...