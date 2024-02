Fedez-Ferragni | Corona sicuro | “Non c’è alcuna possibilità”

Leggi tutta la notizia su cityrumors

(Di giovedì 29 febbraio 2024) In merito alla vicenda che vede come protagonista la (quasi ex) coppiae Chiaraha voluto esprimere il proprio parere anche FabrizioManca ancora la conferma ufficiale, sia da una parte che dall’altra, ma a quanto pare non ci sono più dubbi sul fatto che trae Chiarasia finita. Lo pensa anche l’ex re dei paparazzi, Fabrizio. Quest’ultimo, intervenuto a ‘Gurulandia‘, ammette che i due non si sono ancora lasciati, ma che è solo una questione di tempo. Anche se, a quanto pare, tutto questo non è affatto una novità per il catanese visto che aveva ribadito che tra i due c’era qualcosa che non andava, già da un po’ di tempo. Fabrizionon ha dubbi (Ansa Foto) Cityrumors.itLa sua profezia, infatti, si sta per avverare. ...