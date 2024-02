Fdi | congresso di Roma si terrà il 23-24 marzo all`Eur

Autonomia: "opportunità o involuzione", conferenza di Meritocrazia Italia a Vicenza 15 e 16 marzo: Sarà la città di Vicenza a ospitare, nei giorni 15-16 marzo, presso il Centro Congressi Viest Hotel ... del Presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, del deputato Fdi Silvio Giovine, della ...adnkronos

Forza Italia sembrava in via di estinzione, invece con Tajani è risorta in Sardegna: Ha sbagliato sonoramente chi riteneva che dopo Berlusconi, FI fosse finita e che sarebbe sparita in una diaspora rivolta in più direzioni, da FdI a ItaliaViva ad Azione ... puntare sulla modestia ...italiaoggi

Il Veneto leghista dà lo sfratto a Salvini: “O va via con le buone o lo cacciamo noi”: Anticipare il congresso in primavera a questo punto non serve ... la Lega ha stabilito il record nazionale di 7 elettori su 10 per Salvini: oggi FdI sfiora il 50%. «Il destino dei territori – ...repubblica