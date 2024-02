Fdi | 23 e 24 marzo all' Eur congresso provinciale Roma**

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Roma, 29 feb. (Adnkronos) - Sabato 23 e domenica 24si terrà a Roma, presso il Palazzo dei congressi dell'Eur, ilromano di Fratelli d'Italia. Come si legge sul sito del partito di Giorgia Meloni, le candidature per la carica di presidentedi Fdi dovranno essere presentate entro il 16

L' "assessore dei centri sociali" resta al suo posto. Respinta la mozione di sfiducia di FdI: FdI non demorde: "Blasi deve dimettersi" Ancora polemico FdI. “Riteniamo inaccettabile che un rappresentante delle istituzioni non abbia avuto neanche il coraggio di condannare il gesto. Evidentemente ...romatoday

Cortei: Lisei (Fdi), 'non si difendono forze dell'ordine a fasi alterne': Roma, 29 feb. (Adnkronos) - “Le Forze dell’ordine vanno difese sempre e non a fasi alterne come fa la sinistra che ha una memoria selettiva. E’ per questo motivo che ne aumenteremo gli stipendi e le d ...lanuovasardegna

Piano strategico dello sport, il Consigliere Padovani(FdI) sulla situazione aquilana: “Mi fa piacere apprendere che domani, 1 marzo, si terrà all’Aquila un incontro elettorale sul “Piano Strategico dello Sport” ...laquilablog