Farioli al Napoli | Del Pinto | “Contesto giusto per lui | stessa passione di Spalletti”

Clamoroso retro scena per la panchina del Napoli : accordo saltato per Antonio Conte . De Laurentiis guarda a Farioli per la prossima stagione. La tumultuosa ... (napolipiu)

SKY - Marchetti: "Napoli, per l'attacco piace Zirkzee, per la panchina occhio a Italiano": Luca Marchetti, giornalista Sky ed esperto di mercato, ha rilasciato alcune dichiarazioni a "Forza Napoli Sempre" su Radio Marte: “Per il dopo Osimhen all’orizzonte ci sono diversi nomi. David è un ot ...napolimagazine

Farioli-Napoli, Del Pinto: “Francesco metterebbe la stessa passione di Spalletti. Contesto giusto per lui”: Penso che comunque il team partenopeo sia un contesto giusto per Farioli. Molto probabilmente, come ha fatto Spalletti, metterebbe tantissima passione per il suo Napoli”. “Lui è un allenatore che si ...iamnaples

Ivano Trotta e Gianluca Verna ad ‘InterVallo Napoli’: “Napoli straripante col Sassuolo, vittoria che dà fiducia in vista della Juve”: Napoli o Juve “Napoli, sempre ... Ma anche Italiano, anche se dovrà lavorare di più sull’aspetto mentale dei suoi giocatori. Farioli mi convince ancora poco, dal momento che non ha esperienza in ...internapoli