Fa paura il calendario. Ad Ascoli per sterzare. La volata sarà calda

(Di giovedì 29 febbraio 2024) L’ultimo treno per provare a dare una sterzata a una situazione che sta prendendo una brutta piega passerà probabilmente domenica, alle 16,15 allo stadio ‘Del Duca’ di. La classifica della Reggiana non è ancora tragica, ma avanti di questo passo il rischio di finire in trappola è molto alto. I granata hanno infatti fallito clamorosamente anche il secondo scontro diretto con la Ternana (0-3 all’andata e 2-0 al ritorno) e spremuto un solo punticino dalla sfida con il Sudtirol. Il piatto piange e il cuscinetto sulla zona playout si è assottigliato ad appena tre punti. A fareperò è soprattutto il. Superato l’ostacolo di domenica, infatti, la squadra di Nesta si proietterà verso unafinale che si preannuncia caldissima. Sabato 9 marzo cila trasferta a Catanzaro (un ...

