F1 | Sergio Perez | “Noi un secondo più veloci degli altri dopo i test? Sapevo che non era così”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Non ha troppa voglia di sorridereal termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024. Sul tracciato di Sakhir, infatti, il portacolori del team Red Bull non è andato oltre la decima posizione, con un ampio distacco sia dalla vetta sia, come spesso capita, anche dal suo compagno di scuderia. Il miglior tempo della giornata lo ha fissato un eccellente Lewis Hamilton in 1:30.374 con 206 millesimi di vantaggio sul suo compagno di team George Russell. Terzo Fernando Alonso a 286, quarto Carlos Sainz a 395, mentre è quinto Oscar Piastri a 410. Solamente sesto Max Verstappen a 477 millesimi, quindi nono Charles Leclerc a 739, condecimo a 741. Al termine della sessione il messicano ha analizzato la sua giornata: “Penso ...