F1 | Nico Hulkenberg | “Buon venerdì | ma eccitarsi troppo è inutile”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Niko Hulkenerg ha chiuso al settimo posto la seconda sessione di prove libere valide per il GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di Formula 1. Il pilota dell’Haas Team nello specifico ha rimediato un ritardo di +0.510 rispetto a Lewis Hamilton, leader in 1:30.374. Segnali parecchio incoraggianti per il tedesco che, arrivato in mixed zone, ha tracciato un bilancio sul suo giovedì, predicando ovviamente calma: “È stato unabbastanzao, il primo dell’anno, quindi non è ancora unriferimento. Questa mattina abbiamo continuato a concentrarci sui long-run e sul passo gara, provando un paio di cose. Questo pomeriggio è stato più un programma normale“.ha quindi proseguito: “Il ritmo sul giro è stato forse un po’ inaspettato, ma non c’è motivo di essere...