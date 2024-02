F1 | Max Verstappen tranquillo | “Non abbiamo spinto come gli altri”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Non è stata una giornata esaltante per la Red Bull. Dopo la notizia in mattinata della “liberazione” di Chris Horner dal caso in cui era coinvolto, durante le FP2 questo caso è stato riaperto da alcuni screenshot inviati a un centinaio di giornalisti. Neanche in pista la scuderia austriaca ha dato la sensazione di dominare. Non si preoccupa Maxdopo questo giovedì del GP del Bahrain, sentendosi ancora superiore rispetto alla concorrenza. Queste le sue parole in zona mista: “Non è andata male, penso che siamo tutti vicini. Probabilmente qualcun altro sta già usando mappature più potenti in termini di velocità di punta, ma noi ci concentriamo su noi stessi”. Sulle difficoltà affrontate oggi: “Oggiincontrato qualche problema di bilanciamento dall’anteriore al posteriore, ma nulla di particolarmente grande, si tratta solo di trovare la ...