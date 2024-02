F1 | Horner scagionato si riprende la Red Bull

Leggi tutta la notizia su puntomagazine

(Di giovedì 29 febbraio 2024) F1: Chris, aveva sempre negato ogni accusa e torna al comando della Red, pronta per una nuova stagione di fuoco L’attesa era tanta, nelle ultime settimane, la Formula 1 più che parlare di motori, parlava di foto, messaggi, soldi per “pagare” il silenzio. La vicenda era nota., il grande capo della Red, finito al centro di una storia di gossip a poche settimane del via della stagione. L’indagine interna alla scuderia austriaca è andata avanti spedita, nei giorni scorsi erano tante le voci che vedevanofuori dalla Red, marito dell’ex Spice Girls Geri Haliwell, ha sempre negato ogni accusa ed infatti, si è presentato sia alla presentazione della nuova vettura che ai test pre-campionato. In ...