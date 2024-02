F1 GP Bahrain 2024 | risultati e classifica prove libere 2 | volano Hamilton e Russell | Leclerc nono

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Va in archivio anche la seconda sessione disulla pista di Sakhir e le FP2 del GP delvedono chiudere in testa una strepitosa Mercedes. Lewisstampa il miglior tempo in 1.30.374 e precede il compagno di team Georgeper due decimi, poi troviamo il solito redivivo Fernando Alonso, quindi la prima Ferrari, quella di Carlos Sainz, con Oscar Piastri su McLaren a chiudere la top-5. Abbastanza in sordina la prova del tre volte campione del mondo Max Verstappen, sesto, mentre Charlesha commesso alcuni errori nei suoi giri lanciati nel primo settore ed è soltanto, davanti comunque a Sergio Perez, con l’altra Red Bull. Guardando il passo gara, invece, emerge abbastanza chiaramente come i tre top team ...

Dopo tante chiacchiere è arrivato il momento di scendere in pista. Scatta finalmente il Mondiale di Formula 1 2024 . Dopo la pausa invernale il circus ... (oasport)

Primo Gran Premio della stagione 2024 di F1: sarà sul tracciato di Sakhir che si deciderà il primo poleman dell’anno e l’attesa è tutta per la Ferrari del ... (oasport)

GP Bahrain, Risultati FP2: Tante sorprese nel secondo turno di prove libere a Sakhir. Di seguito i risultati delle FP2 del GP del Bahrain.f1ingenerale

Guarda N-TV in streaming direttamente dall'Italia: Il canale tedesco N-TV è visibile in streaming anche dall'Italia: ti serve un trucco però per accedervi facilmente.html

F2 / Bahrain, Qualifiche: Maini-Bortoleto, è doppietta Invicta. 18° Antonelli: Questa dunque la griglia di partenza, anche se per la Sprint Race di domani, in programma alle 15:15 italiane, vi sarà la consueta inversione dei primi dieci classificati. Non vi saranno invece ...formulapassion