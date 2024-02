F1 | GP Bahrain 2024 | risultati e classifica FP2 Hamilton vola | indietro Verstappen | Sainz davanti a Leclerc

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Andata in archivio la seconda sessione di prove libere del GP del, primo appuntamento del Mondialedi F1. Il calendario del week end è anticipato di un giorno, così come accadrà la settimana successiva in Arabia Saudita. Una scelta, quella degli organizzatori del Circus, fatta per rispettare l’inizio del Ramadan, che coinciderà proprio con la seconda domenica di marzo. Sul circuito di Sakhir piloti e team, dunque, hanno testato gli assetti in configurazione da qualifica e da gara per comprendere i comportamenti delle monoposto in relazione alle diverse regolazioni. FP2 che si è disputata in condizioni molto diverse rispetto alla FP1 e più significativa, in quanto qualifiche e GP si terranno in un orario simile. Le squadre erano consapevoli di affrontare un tracciato contraddistinto da un asfalto molto abrasivo e su cui trazione e stabilità ...