F1 | GP Bahrain 2024 | risultati e classifica FP1 Ricciardo a sorpresa in testa | sesto Verstappen e ottavo Leclerc

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Inizia ufficialmente la stagione di Formula 1 con la prima sessione di prove libere del GP dela Sakhir. Una stagione che comincia dalla stessa location degli scorsi anni e dalla pista che ha visto protagonisti i piloti la scorsa settimana e laddove hanno messo a punto gli ultimi dettagli in vista di questa annata. Innella prima sessione di prove libere c’è aDanielcon gomma soft davanti alle McLaren di Norris e Piastri, in un turno che è stato utile a tanti per provare il long run e nel quale non ci sono stati tanti time attack. Ciò che è emerso è che i distacchi non sono particolarmente alti fra le vetture: una differenza di mescola può fare la differenza sulla prestazione. Una Ferrari che non si è esposta particolarmente: ottava posizione per Charlescon ...

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.26 Sale la tensione a Sakhir, siamo pronti per il via. Ricordiamo che questa FP1 si disputerà con le luci del ... (oasport)

Formel 1 | Ferrari, gute Korrelation zwischen Simulator und Strecke bei Tests in Bahrain: La Ferrari si prepara al primo appuntamento della stagione. In Bahrain, la SF-24 si è dimostrata competitiva nel corso dei test della scorsa settimana, ma il lavoro da fare per raggiungere la Red Bull ...f1grandprix.motorionline

Formel 1 | Tsunoda strebt in Bahrain eine großartige Leistung an: Formula 1 GP Bahrain Tsunoda – Stagione della consacrazione per Yuki Tsunoda con la Racing Bulls. Dopo il lavoro di preparazione invernale e i buoni riscontri raccolti nei test pre-season della ...f1grandprix.motorionline

MotoGP | Morbidelli attende l’ok dei medici per il GP del Qatar: Tra dieci giorni i piloti della MotoGP si schiereranno al via della prima gara dell'anno, il Gran Premio del Qatar. Per il momento, però, Franco Morbidelli n on è così certo di esserci, anche se è ...it.motorsport