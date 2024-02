F1 | giallo sul caso Horner dopo la diffusione delle chat | “Mi interessa cosa metti sotto i vestiti”

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Ilsembra destinato a lasciare degli strascichi nel mondo della F1. L’inchiesta interna della Red Bull ha ufficialmente scagionato il team principal, ma nelle ultime ore sono emersi nuovi risvolti attraverso la divulgazione degli screenshot di alcunecompromettenti attribuite al manager inglese. Si tratta di nuovi elementi che se confermati minerebbero drasticamente la credibilità di,mettendo nuovamente a repentaglio la sua posizione all’interno della Red Bull. Alcuni messaggi sono piuttosto compromettenti, dato che per esempio la collega chiede a: “vuoi che indossi domani sull’aereo?“. E lui: “Non m’importa. È piùnteindossi“. Ogni tanto compaiono ...

Caso Horner, il giallo di una mail con le presunte chat delle molestie: Il contenuto preferiamo non riportarlo, considerato che non esiste alcuna conferma sul fatto che siano effettivamente le conversazioni per cui è accusato. Nessuno infatti ne conferma l’autenticità. I ...repubblica

Pericolo valanghe, allerta gialla nel Sud-est della regione: Il bollettino di criticità diramato dal Centro funzionale regionale e valido sino alla mezzanotte di domani segnala un'allerta valanghiva 'gialla' a Sud-ovest del territorio ... nevicate soprattutto - ...ansa

IL giallo. Uomo nudo trovato morto sul lido: indagano i carabinieri: Il ritrovamento nel primo pomeriggio di oggi. CASTEL VOLTURNO. Il cadavere di un uomo è stato trovato, nel primo pomeriggio di oggi, sul bagnasciuga di uno dei lidi più conosciuti delle città. L’uomo, ...casertace