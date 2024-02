F1 | Frederic Vasseur | “Difficile giudicare questo day-1 | ma le sensazioni sono migliori dell’anno passato”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Calato il sipario sulla prima giornata del week end del GP del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale 2024 di F1. Sul circuito di Sakhir la Mercedes ha battuto un colpo in maniera piuttosto importante, con Lewis Hamilton a svettare davanti a George Russell. Per la Ferrari un quarto e un nono posto con lo spagnolo Carlos Sainz e il monegasco Charles Leclerc da intepretare in vista delle qualifiche di domani e della gara del sabato. Un week end con un tempi diversi vista la coincidenza con il Ramadan. A parlare dell’approccio che si vuole a Maranello è stato il Team Principal della Rossa,: “Con i ragazzi ho parlato chiaro all’interno del garage, chiedendo di iniziare il 2024 nello stesso modo con cui si è chiuso nel 2023“, ha dichiarato a Sky Sport il gestore della scuderia del Cavallino Rampante. “Sarei contento di vedere una Ferrari ...