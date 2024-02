F1 | Ferrari scopre il suo livello nelle prove libere in Bahrain | Verstappen e Red Bull | connubio da battere

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) La campanella è suonata. Primo giorno di scuola per il Circus della F1. Nel tradizionale scenario di Sakhir, in, si inizierà da oggi a lavorare sul set-up delle monoposto che competeranno nella prima tappa del Mondiale 2024. Una tre-giorni anomala, viste la coincidenza con il Ramadan e la necessità di anticipare il tutto di un giorno, per gareggiare sabato 2 marzo. Nel primo assaggio dei test pre-season, nella medesima location, Maxe Redhanno fatto capire che non c’è sazietà tra le loro fila. Considerando anche l’assoluzione del Team Principal Christian Horner dalle accuse di condotta “inappropriata” nell’inchiesta interna, sembrerebbe un contesto da “Mulino bianco”, ma saranno i fatti della pista a parlare. La RB20, creata da quel genio di Adrian Newey, è stato l’ennesimo colpo a sorpresa dell’ingegnere ...