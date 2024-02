F1 | cosa sono Racing Bulls e Stake | le squadre che hanno cambiato nome dal 2023

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Visa Cash App RB F1 Team eF1 Team Kick Sauber. Troviamo anche questi due nomi nella lista delle dieci scuderie iscritte al Mondiale 2024 di Formula Uno, che scatta questa settimana a Sakhir con il Gran Premio del Bahrain. Non si tratta didebuttanti nella massima categoria automobilistica globale, bensì della nuova denominazione di due team presenti da tanti anni in griglia. L’AlphaTauri (ex Toro Rosso), scuderia junior della Red Bull con sede a Faenza, è diventata dunque Visa Cash App RB F1 Team o più semplicemente, modificando i colori della livrea della monoposto (molto simile alla Red Bull della passata stagione a livello di forme) e confermando la line-up piloti composta dall’australiano Daniel Ricciardo e dal giapponese Yuki Tsunoda.nuovo anche per la Sauber, ...