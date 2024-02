F1 | cosa hanno detto le prove libere a Sakhir | rivelazione Mercedes | Red Bull più vicina | Ferrari più ombre che luci

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Dopo i test pre-stagionali c’era grande curiosità per vedere in azione le nuove macchine ain occasione del primo weekend di gara del Mondiale 2024 di Formula Uno. Quest’oggi si è svolta la prima giornata diin vista del Gran Premio del Bahrain, che ha fornito delle indicazioni per certi versi sorprendenti e sicuramente molto interessanti verso qualifiche e gara. Partendo dal presupposto che alcuni team possono nascondersi più di altri nel time-attack, utilizzando delle mappature motore meno aggressive e imbarcando magari un po’ più di benzina, sul giro secco è emersa unaestremamente competitiva soprattutto con Lewis Hamilton ma anche con un George Russell che sembra aver trovato la quadra dal secondo run in poi dopo alcune modifiche di set-up. Molto bene nella simulazione di qualifica ...