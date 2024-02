F1 | com’è la nuova Ferrari? L’analisi di Matteo Bobbi – VIDEO

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Lapuò sorridere al termine delle prime due sessioni di prove libere del Gran Premio del Bahrain, primo appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2024? Sul tracciato di Sakhir i due piloti di Maranello non hanno propriamente brillato a livello di tempi, ma hanno continuato a puntare tutta l’attenzione sulle simulazioni di passo gara. La stagione 2023 ha evidentemente scottato il team tinto di rosso che sapeva primeggiare il sabato, salvo poi crollare in gara tra difficoltà con il pieno di benzina e un degrado gomme altamente insufficiente. Lamonoposto con il Cavallino Rampante, la SF-24, sembra avere risolto queste due criticità con i piloti che hanno confermato come in assetto gara la situazione sia migliorata. Non solo questo, ovviamente. Come ha fatto vederedi Sky direttamente di box ...