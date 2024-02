F1 | Christian Horner | “L’indagine interna si è conclusa con l’archiviazione | non commento speculazioni anonime”

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 29 febbraio 2024) Prima giornata in Bahrain che si ècon un fuoriprogramma. Nel day-1 del week end del GP di Sakhir, primo round del Mondiale 2024 di F1,si era presentato sgravato dal peso di un’inchiesta, avviata per comportamenti “inappropriati” del manager britannico nei confronti di una dipendente, che ha portato al. Mentre la FP2 si stava concludendo, è giunta una mail anonima, inviata a circa 200 tra giornalisti e personaggi influenti del paddock (ivi compresi gli altri Team Principal delle altre scuderie e il personale di FOM e FIA), che ha scosso non poco l’ambiente circa il contenuto. Come riportano le cronache, in un Google Drive, c’era una raccolta di foto, video e chat che si sarebbero scambiatie la persona coinvolta nell’inchiesta e ...